Мужчина погиб при пожаре в Дновском округе

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Михайлов погост Дновского округа на тела мужчины со следами воздействия высоких температур, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.
.
Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области
По полученной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня.
По материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводились проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.