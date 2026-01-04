Свидетелей происшествия с влетевшей в окно пиротехнической ракетой ищут в Пскове

Пиротехническая ракета влетела в окно дома по улице Металлистов, 3 в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно размещенной информации, происшествие произошло накануне в районе 21.35-21.55.

Жителей домов по улице Металлистов, 3,5,7 и всех, кто располагает какой-либо информацией по данному поводу либо имеет запись видеорегистратора, просят обращаться по указанному в объявлении телефону.

Отметим, что в настоящее время редакция не располагает официальной информацией о происшествии.

Напомним, запуск салютов и фейерверков был разрешен в Псковской области с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января.

Фото: mk-pskov.ru