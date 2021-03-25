Происшествия

В Псковском районе мужчина провалился под лед на реке Великой

Мужчина провалился под лед на реке Великой в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили пресс-службе областного управления МЧС.

Сегодня вечером в районе деревни Ваймицы мужчина 1983 года рождения, управляя снегоходом, провалился под лед протока Ворона реки Великой. Ему удалось выбраться из полыньи самостоятельно и вызвать спасателей, которые передали его сотрудникам скорой помощи.

В настоящее время мужчину доставили в Псковскую областную больницу. По предварительным данным, пострадавший был в сознании.