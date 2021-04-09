Происшествия

9,5 лет колонии получил великолучанин за убийство знакомого

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК России по Псковской области, установлено, что вечером 14 июля 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов на ул.Новостроевской в Великих Луках, в ходе ссоры избил 30-летнего потерпевшего, задушил и нанес удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Изучение личности данного лица показало, что инкриминируемое ему преступление он совершил спустя месяц после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.