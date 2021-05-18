Происшествия

В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства повреждения памятника Неизвестному солдату

В Великих Луках следователи выясняют обстоятельства повреждения памятника Неизвестному солдату. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, утром 26 мая в результате поджога венка от огня пострадал памятник Неизвестному солдату в городе Великие Луки.

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В настоящее время установлены трое малолетних детей, которые в момент инцидента находились на месте происшествия, с ними работают следователи.