Происшествия

Аэростат совершил жесткую посадку в Великих Луках

12 июня в Великих Луках аэростат совершил жесткую посадку, сообщается в телеграм-канале «Мы из Великих Лук», пострадали пассажиры. Кроме того, известно, что при посадке разбился планшет, по которому велась навигация.

Пилоту пришлось приземлиться на сложной рельефной местности. В настоящее время пилоту, команде и пассажирам ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Известно, что аэростат не участвовал в спортивном зачете 26-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.