Пыталовский суд вынес приговоры жителям Калининграда и Москвы за попытку контрабанды наркотиков

Пыталовский суд приговорил жителей Калининграда и Москвы к длительным срокам лишения свободы за попытку контрабанды и сбыта крупной партии наркотических веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2025 года Галевский на грузовом автомобиле привез в Литовскую Республику наркотик массой 28 964 грамма. Он спрятал его в тайниках машины и направил транспортное средство через контрольно-пропускной пункт Псковской таможни. Сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области обнаружили и изъяли запрещенное вещество.

Галевский добровольно изобличил других участников преступной группы. В процессе он подменил изъятый наркотик муляжами. Второй участник группы, Хидирян, не знал о подмене. Он погрузил муляжи в легковой автомобиль для дальнейшей расфасовки и передачи соучастникам. Сотрудники ФСБ задержали Хидиряна во время движения.

Также Хидирян использовал поддельный паспорт гражданина Республики Армения. Он предъявил фальшивый документ работнику банка для открытия счета. Позже преступник использовал этот счет для получения денег за незаконный оборот наркотиков в России.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил Галевскому 11 лет лишения свободы, а Хидиряну — 13 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима.