Палкинский суд наказал мужчину за невыплату алиментов на двоих детей

Суд Палкинского округа вынес приговор 35-летнему мужчине, который не выплачивал алименты на двоих несовершеннолетних детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре муниципалитета.

С июля по декабрь мужчина, лишенный родительских прав, не перечислял денежные средства в установленном судом размере. За указанный период долг составил более 167 тысяч рублей, а общая задолженность по алиментам превысила один миллион 177 тысяч рублей.

Прокурор Палкинского района поддержал государственное обвинение по части 1 статьи 157 УК РФ. При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинителя и данные о личности преступника. Для защиты интересов детей суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ.