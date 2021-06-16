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«Горько и обидно»: военный памятник осквернили в Великих Луках

Очередной акт вандализма совершили в Великих Луках. На этот раз пострадал объект культурного наследия регионального значения — памятник «Танк Т-34». Об этом сообщается в группе краеведческого музея города Великие Луки «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа краеведческого музея города Великие Луки «ВКонтакте»

«Горько. И обидно. А еще очень сложно отчистить. А чистить придется нам. Не из вредности и "уравниловки", а из желания сделать чисто и красиво для вас же — тысяч великолучан. Поэтому друзья, товарищи, граждане, огромная к вам просьба — берегите наши памятники и нашу память, чистоту и усилия других людей», - сказали в музее.

Тем, кому «хочется оставить свой след на великолукской крепости», в учреждении предложили прийти в музей. «Мы найдем вам созидательное занятие, и оно точно не останется незамеченным», - добавили в музее.