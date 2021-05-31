Общество

В Великих Луках восстановили поврежденный вандалами памятник Неизвестному солдату

В Великих Луках привели в порядок памятник Неизвестному солдату, пострадавший на прошлой неделе от рук вандалов.

Фото: группа «Великолукская Правда Новости» «ВКонтакте»

Помощь в восстановлении монумента на безвозмездной основе оказали индивидуальные предприниматели Великих Лук по запросу городского комитета культуры. Об этом пишет газета «Великолукская правда».

Напомним, что 26 мая трое несовершеннолетних подожгли венок на Братском воинском захоронении, в результате чего центральный монумент солдату был поврежден.



С подростками и их родителями работали следователи.