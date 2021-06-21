Происшествия

За кражу телефона из примерочной будут судить 22-летнего псковича

В суд направлено уголовное дело по обвинению 22-летнего псковича в совершении кражи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе расследования установлено, что 10 мая горожанин находился в примерочной кабинке магазина по улице Кузбасской Дивизии, 19. Там он увидел мобильный телефон, оставленный владельцем без присмотра, и решил его похитить.

Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, пскович взял мобильный телефон и положил в карман своей куртки. Хозяину телефона был причинен ущерб в размере 35 000 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский городской суд.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.