Происшествия

Пскович заявил в полицию на мужчину, оказавшего знаки внимания его ребенку

Пскович заявил в полицию на мужчину, оказавшего знаки внимания его 11-летнему ребенку. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Вечером 8 июля в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, которая вызвала широкий резонанс среди подписчиков:

«Мамы, папы, дедушки и бабушки, которые отпускают своих детей гулять по микрорайону Лисьи Горки, будьте осторожны. Появился педофил. Ездит на красной 11 (ВАЗ 21111- ред.)», - написала обеспокоенная псковичка.

Фото: группа «Инцидент Псков»

Псковская Лента Новостей обратилась по данному заявлению в региональное УМВД. Там рассказали, что по данному сообщению действительно поступало заявление, но «называть этого человека педофилом очень преждевременно».

«Действительно, в полицию обратился законный представитель мальчика. Полиция проводит проверку по данному заявлению, на место для проверки выезжали сотрудники ППС», - пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, согласно заявлению, в микрорайоне Любятово у конечной остановки автобуса №14, по словам заявителя, был замечен полуобнаженный мужчина на красном автомобиле, который помахал рукой ребенку. Однако факты насильственных действий, о которых писали подписчики сообщества «Инцидент Псков» и комментариях к публикации псковички, в полиции не подтвердили.