Трёх псковичей осудили за организацию фиктивного брака с гражданином Таджикистана

Обвинительный приговор вынесли трём жителям Пскова — Власенко, Дмитриевой и Ёрбоеву в Псковском городском суде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области, обвиняемые организовали незаконное пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации, что квалифицируется по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Следствие установило, что Ёрбоев вступил в сговор с Дмитриевой, роль которой заключалась в поиске человека, готового за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с гражданином Республики Таджикистан и осуществить его постановку на миграционный учёт по месту своего жительства для получения разрешения на временное проживание. Дмитриева предложила Власенко стать участницей фиктивного брака с таджикским гражданином, и Власенко согласилась. После регистрации брака и фиктивной постановки на миграционный учёт гражданин Таджикистана получил разрешение на временное проживание в России.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления. Ёрбоев получил наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дмитриева и Власенко получили наказание в виде лишения свободы на срок один год десять месяцев условно с испытательным сроком три года.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области.