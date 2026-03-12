Угодившие в промоину в Псковском округе рыбаки самостоятельно выбрались на льдину

Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области 11 марта вновь выезжали на спасение рыбаков, провалившихся под лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе, двое мужчин возвращались с рыбалки на мотобуксировщике, на расстоянии 700 метров от устья реки Великой попали в промоину.

Фотографии: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» / «ВКонтакте»

Рыбаки смогли самостоятельно выбраться на льдину и удерживались на ней до прибытия спасателей.

В итоге двое рыбаков - оба 1976 года рождения - спасены. Мужчины доставлены на берег и переданы работникам скорой помощи.

Напомним, в настоящее время во всех муниципальных и городских округах Псковской области введен и действует запрет выхода на лед.