 
Происшествия

Угодившие в промоину в Псковском округе рыбаки самостоятельно выбрались на льдину

0

Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области 11 марта вновь выезжали на спасение рыбаков, провалившихся под лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе, двое мужчин возвращались с рыбалки на мотобуксировщике, на расстоянии 700 метров от устья реки Великой попали в промоину.

Фотографии: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» / «ВКонтакте»

Рыбаки смогли самостоятельно выбраться на льдину и удерживались на ней до прибытия спасателей.

В итоге двое рыбаков - оба 1976 года рождения - спасены. Мужчины доставлены на берег и переданы работникам скорой помощи.

Напомним, в настоящее время во всех муниципальных и городских округах Псковской области введен и действует запрет выхода на лед.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026