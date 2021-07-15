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В Пскове изъята поддельная тысячерублевая купюра

17.07.2021 09:45|ПсковКомментариев: 0

В Пскове изъята тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она была обнаружена 15 июля в финансовом учреждении областного центра. По имеющимся данным, поступила купюра в выручке одного из торговых предприятий. Возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции.

Теги: #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
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