Происшествия

Трое порховичей отправятся в колонию за торговлю наркотиками

Трое жителей Порховского района проведут от 8 до 13 лет в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Порховичи обвиняются в совершении трех особо тяжких преступлений. Суд установил, что в 2017 году они вступили между собой преступный сговор, направленный на незаконный сбыт метадона. Один из участников группы приобретал наркотик и привозил с собой в Порхов, фасовал и передавал подельнику для помещения в тайники («закладки»). Третий участник подыскивал лиц, желающих приобрести наркотическое средство, забирал из тайников наркотики и передавал их покупателю.

В целях конспирации для оплаты приобретенного метадона они использовали электронные платежные системы, а связь поддерживали посредством мобильной связи. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил ее участникам наказание от 8 до 13 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительных колониях строгого режима.