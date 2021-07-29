Происшествия

Великолучанин на 11,5 лет отправится в колонию за работу в интернет-магазине наркотиков

Великолучанина будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Молодой человек устроился в интернет-магазин по реализации наркотиков на должность «кладмена» в 2019 году. Затем, действуя в составе организованной преступной группы, в июле 2019 года и в ноябре-декабре 2019 года он оставлял наркотики в виде «закладок» на территории Смоленской и Псковской областей. Однако сделать следующий шаг - сбыть вещество путем отправки географических координат «закладок» «оператору» магазина - великолучанин не смог, потому что был задержан сотрудниками полиции.

Суд учел то, что обвиняемый ранее не был судим, совершил покушение на 31 особо тяжкое преступление, свою вину в совершенных преступлениях признал полностью и раскаялся в содеянном. По совокупности преступлений мужчина получил наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.