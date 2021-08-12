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Полицейские повторно пресекли незаконную деятельность кальянной в Пскове

Полицейские повторно пресекли незаконную деятельность кальянной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция посетила незаконно работавшую кальянную на улице Рокоссовского в областном центре ночью 15 августа. Полицейские составили 20 административных протоколов на посетителей заведения и два административных протокола на владельцев кальянной. Кроме того, изъяли 10 кальянов и около 13 литров алкогольной продукции. Сопроводительных документов на алкоголь в заведении не оказалось, отметили в УМВД.

Добавим, ранее полиция уже пресекала работу этого заведения, но это не остановило владельцев от повторного нарушения.

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Посетителей и хозяев заведения привлекут к административной ответственность по статье 20.6.1 КоАП. Санкция этой статьи предполагает штраф от 1 до 30 тысяч рублей для граждан и от 30 до 50 тысяч рублей - для предпринимателей.