Общество

Факты незаконного курения кальянов зафиксировали в четырех заведения Пскова

Факты незаконного курения кальянов зафиксировали в четырех заведения Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В Пскове на этой неделе полицейскими и представителями администрации области выявлены факты функционирования кальянных заведений в нарушение требований указа губернатора о соблюдении противоэпидемиологических мер. В четырех заведениях стражи порядка зафиксировали факт курения кальянов», - говорится в сообщении ведомства.

Всех организаторов незаконного досуга, а также некоторых посетителей привлекут к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Все кальяны изъяли, добавили в ведомстве.