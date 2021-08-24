Происшествия

Мусорный контейнер снова горел на улице Гоголя в Великих Луках

Мусорный контейнер горел у дома №9 на улице Гоголя в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 24 августа в 05.07.

Причиной пожара на контейнерной площадке, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные спасли от распространения огня два контейнера.

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Напомним, ночью 4 декабря 2020 года на улице Гоголя в Великих Луках, в том числе у дома №9, уже горели мусорные контейнеры.