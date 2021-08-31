Происшествия

Проигравшего в шашки мужчину зарезали за отказ кукарекать

В Ижевске до суда дошло дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве собутыльника, проигравшего ему в шашки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Следствие установило, что в июле 2021 года мужчины играли в шашки в квартире и выпивали. По условиям игры, проигравший должен был выйти на балкон и громко прокричать «кукареку». Проигравший это делать отказался.

Игроки поругались и победитель ударил проигравшего ножом в сердце. Тот умер.

Дело об убийстве рассмотрит Индустриальный районный суд Ижевска.