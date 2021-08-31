Происшествия

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские возбудили дело по статье 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с котами, привезенными в июле в приют «Лесопилка».

В настоящее время личность злоумышленника еще не установили, расследование продолжается.

Напомним, ранее сотрудники УМВД провели проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о том, что в псковский приют «Лесопилка» привезли 15 котов, задыхающихся в мешках.