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Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове

02.09.2021 10:50|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские возбудили дело по статье 245 УК РФ, по факту жестокого обращения с котами, привезенными в июле в приют «Лесопилка».

В настоящее время личность злоумышленника еще не установили, расследование продолжается.

Напомним, ранее сотрудники УМВД провели проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о том, что в псковский приют «Лесопилка» привезли 15 котов, задыхающихся в мешках.

Теги: #уголовное дело #умвд россии по псковской области #животные #лесопилка
Источник: Псковская Лента Новостей
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