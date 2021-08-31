Происшествия

Себежанин незаконно провез через границу три «Ауди» и «Мерседес»

Жителя Себежского района могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату таможенных платежей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии дознания, мужчина с 2017 по 2019 год незаконно вывез через таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни четыре транспортных средства — «Ауди А6», «Ауди А4», «Ауди 100» и «Мерседес-Бенц E240» — с поддельными идентификационными номерами и государственными знаками российских автомобилей, которые состоят на учете ГИБДД.

В таможенный орган мужчина представил недостоверные сведения, поэтому избежал декларирования и уплаты таможенных платежей. Транспортные средства он продал.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с мужчины таможенных платежей в размере более 3 млн рублей.