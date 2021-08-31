Происшествия

Несколько мужчин задержали псковские росгвардейцы за кражу шоколада

Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове и в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

1 сентября из магазина на Рижском проспекте в Пскове поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала энергетические напитки, шоколад и эфирное масло.

В этот же день в Великих Луках в магазине на Октябрьском проспекте сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего и 34-летнего мужчин, которые украли из торгового зала шоколад.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.