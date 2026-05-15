 
Происшествия

Два жилых дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания

Два возгорания произошло в регионе по причине короткого замыкания за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 4:01 в деревне Доможирка Гдовского муниципального округа сгорел двухэтажный жилой дом. На месте работали шесть специалистов областной противопожарной охраны и две единицы техники. Спасен гараж.

Затем, в 17:36, в деревне Кретивля Куньинского округа также сгорел жилой дом. Возгорание ликвидировали три специалиста областной противопожарной охраны, три специалиста МЧС России и две единицы техники. Спасены хозяйственная постройка и соседний жилой дом.

