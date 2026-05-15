Жителю Ленинградской области вынесли приговор за мошенничество в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор в отношении жителя Ленинградской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

Судом установлено, что Новиков, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, прибыл в город Псков с целью хищения денежных средств, где по месту жительства заведомо обманутого потерпевшего получил пакет с денежными средствами в сумме 305 000 рублей, которые в дальнейшем внес на криптокошелек.

В судебном заседании Новиков вину признал в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе возмещения причинённого ущерба в полном объеме, назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

