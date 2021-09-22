Происшествия

В авиакатастрофе в Хабаровском крае погиб пилот Михаил Симонов из Великих Лук

Командиром воздушного судна Ан-26, упавшего в тайге в Хабаровском крае 22 сентября, был 55-летний пилот Михаил Симонов. Родом мужчина из Великих Лук. В авиакатастрофе он погиб вместе со всеми членами экипажа. Об этом сообщает портал News about world.

Фото: портал News about world

Михаил Симонов — выпускник Волчанского авиационного училища летчиков ДОСААФ СССР и Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Некоторое время назад Михаил Симонов, помимо командира воздушного судна, занимал должность заместителя летного директора «Псковавиа». В 2016 году бортовое издание «Доброе небо» выпустило с Михаилом Симоновым интервью «Небо как стиль жизни» как с человеком, влюбленным в полеты. Позже Михаил Симонов перешел в ЗАО «Летные проверки и системы»

«Миша был летчиком от Бога, — скорбит лучший друг погибшего Анатолий. — Образование солидное, да и опыта выше крыши. Мы вместе с ним начинали. Где Миша только не работал. В "Псковавиа", потом ушел в компанию "Летные проверки системы", потом был перерыв — летал в Сыктывкаре, а не так давно снова вернулся в эту компанию. Ни опасений, ни тревог не высказывал — Миша всегда был на позитиве. Этот полет в Хабаровск был у Миши командировкой».

У Михаила Симонова остались взрослые дети — два сына и дочь.

Ранее СМИ сообщали о том, что в среду, 22 сентября, Ан-26, который совершал технический полет, исчез с радаров в 38 километрах от города в районе заповедника Хехцир. На его борту были шесть человек летного состава.

Среди причин трагедии традиционно рассматривают плохие погодные условия, техническую неисправность и ошибку пилотирования. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, которое привело к смерти двух и более человек.

Это не первое крушение Ан-26 в текущем году. Шестого июля у поселка Палана на Камчатке разбился самолет этого семейства, тогда погибли 28 человек.