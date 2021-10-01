Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Великих Луках

Мужчина пострадал при пожаре в Великих Луках. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда».

Пожар произошел вечером 1 октября в сарае на улице Розы Люксембург в Великих Луках. В результате постройка полностью выгорела. Находившегося внутри мужчину доставили в Великолукскую межрайонную больницу с термическими ожогами 1-2 степени и отравлением угарным газом.

Кроме того, при пожаре пострадал еще один сарай, стоявший рядом. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.