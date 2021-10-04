Происшествия

Великолучанина отправили в колонию на 4 года за избиение матери

Великолучанин избил свою мать за отказ на просьбу дать ему телефон для звонка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 6 июля подсудимый находился со своей матерью в садовом товариществе в Лычевской волости. В ходе конфликта мужчина нанес матери не менее шести ударов по лицу и не менее двадцати семи ударов по телу.

В суде великолучанин пояснил, что конфликт возник из-за отказа матери дать ему позвонить. Затем он стал вырывать у нее телефон из рук и ударил ее по лицу. Сколько всего было ударов – он не помнит.

Свидетели сообщили, что мужчина часто выпивает. Ранее он уже избивал мать, но она жалела его и не обращалась в полицию.

Суд признал жителя Великолукского района виновным. Ему назначили 4 года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.