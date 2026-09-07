Мужчина в голубой куртке пропал в лесу вблизи стругокрасненского села Новоселье

50-летний Сергей Федотов пропал в селе Новоселье Стругокрасненского муниципального округа. 5 сентября ушел в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет, предположительно, в голубую куртку, темно-синий комбинезон, светлую футболку, черные резиновые сапоги и зеленую панаму.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.