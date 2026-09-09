В деревне Авдоши Пушкиногорского округа горело бесхозное строение

Стена бесхозного строения в деревне Авдоши Пушкиногорского муниципального округа загорелась днем 8 сентября из-за неострожного обращения с огнем, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера, 8 сентября, в 13:21 поступило сообщение о возгорании в деревне Авдоши. В бесхозном строении от огня пострадала стена. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности с источниками открытого огня, а также об установке автономного пожарного извещателя для раннего обнаружения возгорания.