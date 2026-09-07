Жилой дом горел в пустошкинской деревне Новая

Жилой дом горел в деревне Новая Пустошкинского муниципального округа 6 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возможной причиной стал недостаток изготовления дымовой трубы. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Днем ранее, в субботу, в 19:11 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения на улице Угольной в Великих Луках. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.

В воскресенье в 12:11 поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Заречной в деревне Скугры Дновского округа. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 20:00 в ведомство сообщили о возгорании двух неэксплуатируемых строений на улице Сопецкой в Великих Луках. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались десять специалистов МЧС России и три единицы техники, спасены два гаража.

В 22:50 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения на улице Сопецкой в Великих Луках. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.