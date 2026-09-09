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В Пскове пропал 22-летний молодой человек в черном жилете

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22-летний Иван Ласкин пропал Пскове. С 6 сентября его местоположение неизвестно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Национальном центре помощи Псковской области, молодой человек может находиться в Санкт-Петербурге.

Приметы: рост 170 см, светловолосый, короткая стрижка. Был одет в черные брюки, белую футболку, серую рубашку, жилет и ботинки черного цвета. При себе была черная барсетка. 

Тех, кто владеет какой-либо полезной информацией, просят сообщить по телефону: 8-953-243-74-01 (Инфорг) или 102. 

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