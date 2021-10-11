Происшествия

Пскович отправится на исправительные работы за грабеж в магазине

Пскович отправится на исправительные работы за неоднократное хищение алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что 17 июня пскович, находясь в одном из сетевых магазинов, открыто похитил бутылку пива. Через три часа он вернулся в магазин и совершил открытое хищение бутылки другого пивного напитка. На требования продавца оплатить товар мужчина не реагировал.

Чуть позже подсудимый в третий раз появился в том же магазине и открыто похитил еще одну бутылку пива. Однако на этот раз его задержали сотрудники магазина и не позволили довести преступный умысел до конца.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 161 (два эпизода), части 3 статьи 30 и части 1 статьи 161 УК РФ. Псковичу назначили наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10% из его заработной платы в доход государства.