Происшествия

Старинные иконы украл безработный у пенсионерки в Пскове

Сотрудники псковской полиции установили подозреваемого в хищении четырех икон у пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из квартиры дома на улице Пригородной у горожанки 1936 года рождения украли иконы, которые, предположительно, датируются XIX веком. Причиненный ущерб устанавливается. По словам потерпевшей, эти иконы в их семье передавались из поколения в поколение.

Подозревают в этой краже безработного псковича 1955 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе обысков похищенное изъяли. В ведомстве добавили, теперь предстоит провести соответствующую экспертизу, которая позволит установить историко-художественную ценность икон.

По версии следствия, фигурант предложил пенсионерке свою помощь по хозяйству и под этим благовидным предлогом украл антиквариат, который намеревался сбыть. В настоящее время проводится расследование.