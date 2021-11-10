Происшествия

Великолукское предприятие скрыло от налоговой почти 6 млн рублей

Следователи добились полного погашения крупной задолженности в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбудили в отношении заместителя директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в укрытии денег, за счет которых должно производится взыскание налогов. Дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 2019 по 2020 года у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам, платежам по сборам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате недоимки, после чего уполномоченный орган применил к организации принудительные санкции.

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, фактический руководитель предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами из числа местных и зарубежных партнеров через счета других организаций», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, предполагаемый злоумышленник скрыл от налоговой почти 6 млн рублей. В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был возмещен в полном объеме.

Учитывая полное признание обвиняемым вины в инкриминируемом деянии, раскаяние в содеянном, активное способствование установлению всех обстоятельств совершенного преступления и полное возмещение ущерба, следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.