Происшествия

Островичу грозит уголовная ответственность за ловлю рыбы электроудочкой

Островичу грозит уголовная ответственность за ловлю рыбы электроудочкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по области совместно с представителями общественности выявили нарушение на берегу реки Великой близ деревни Шенихово. Выяснилось, что мужчина ловил рыбу на самодельной алюминиевой лодке с использованием запретного орудия — электроуловительной установки. На момент осмотра при гражданине улова не обнаружили.

По факту произошедшего составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, а также протокол изъятия.

Материалы проверки направили в ОМВД России по Островскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 256 УК РФ.