Происшествия

Жители Псковской области перевели мошенникам почти миллион рублей

Мошенникам удалось обмануть несколько жителей Псковской области на миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, города Дно, а также Пушкиногорского и Великолукского районов звонили незнакомцы под предлогом осуществления операций по купле-продаже различных товаров через интернет, оказания «помощи» для предотвращения несанкционированного оформления кредита и с предложениями о предоставлении работы. Некоторые из них представлялись сотрудниками банков.

В итоге граждане поддались на уловки злоумышленников и перевели деньги. Причиненный ущерб составил 978 тысяч рублей.

«Причем потерпевшими оказались, в большинстве своем, люди далеко не пенсионного возраста. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего», - заключили в ведомстве.