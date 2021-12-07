Происшествия

Невельчанин убил знакомого из-за iPhone

Ранее судимого жителя города Невеля привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В ночь на 28 марта подсудимый находился в квартире потерпевшего, где они употребляли спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, мужчина ударил знакомого ногой в щеку и в грудь. Потерпевший скончался в реанимационном отделении Великолукской межрайонной больницы.

Подсудимый пояснил, что 27 марта он пришел в гости, где неоднократно доставал и показывал присутствующим свой iPhone. Спустя какое-то время он увидел, что из кармана куртки потерпевшего выпал принадлежащий ему смартфон. Поняв, что знакомый похитил гаджет, мужчина попытался прояснить ситуацию, однако потерпевший стал его оскорблять. В ответ на это невельчанин ударил товарища кулаком в лицо, от которого тот упал на пол, затем он ударил лежащего на полу ногой в область живота. После этого потерпевший встал, подсудимый извинился, и они продолжили выпивать.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в инкриминируемом ему деянии признал частично, так как считает, что смерть потерпевшего наступила не от причиненных телесных повреждений, а по причине несвоевременного обращения последнего за медицинской помощью.

«При вынесении приговора суд принял во внимание обстоятельства совершения преступления и учел, что поводом явилось противоправное поведение потерпевшего. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с ограничением свободы на 1 год», - говорится в сообщении.

По совокупности с приговором предыдущего суда обвиняемый окончательно получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.