Происшествия

Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки

Пскович пытался украсть парфюм для своей девушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что вечером 22 августа молодой человек 23 лет, желая сделать подарок любимой девушке, отправился в магазин, расположенный в деревне Борисовичи Псковского района.

Здесь, в торговом зале, он пытался тайно похитить со стеллажей торгового зала упаковку женской туалетной воды стоимостью почти 3000 рублей. Молодой человек спрятал туалетную воду в рюкзак, однако закончить задуманное ему не удалось, поскольку на выходе из зала его задержал охранник.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Псковича будут судить за совершение преступления по части 1 статьи 158 УК РФ.