Происшествия

Двухэтажный жилой дом сгорел в Гдовском районе

Двухэтажный жилой дом сгорел в деревне Островцы Гдовского района 7 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вызов о возгорании поступил в МЧС в 22.12. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электрических приборов.

Жилой дом загорелся и в деревне Торчани Островского района. Сообщение об этом поступило 7 декабря в 1.49. Из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи огонь повредил в здании потолочные перекрытия.

Кроме того, в 7.38 в деревне Вязки Порховского района сгорел сарай. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки. А в 17.30 аварийный режим работы электропроводки стал причиной возгорания в бане в СНТ «Приозерье» Гдовского района.