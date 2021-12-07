Происшествия

Пожилой мужчина в Бежаницком районе угнал катафалк

Полиция раскрыла угон транспортного средства в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 декабря 13.00 от кладбища у деревни Осов угнали микроавтобус ГАЗ-22171, который использовался в ритуальных целях. Вскоре угнанный «Соболь» без технических повреждений обнаружили у дома на улице Советской в поселке Бежаницы. Установлен и подозреваемый в угоне. Это житель Невельского района, мужчина 1959 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом виде, решил воспользоваться микроавтобусом, чтобы доехать до магазина за горячительными напитками. При этом он уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. В его отношении возбудили уголовное дело, ведется следствие.