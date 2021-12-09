Происшествия

Островская пенсионерка обокрала подругу ради покупки лекарств

Островская пенсионерка обокрала соседку ради покупки продуктов и лекарств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 60-летняя жительница Островского района 9 сентября пришла в квартиру соседки, дверь в которую была не заперта. Согласно показаниям обвиняемой, с потерпевшей они знакомы около 30 лет и поддерживают дружеские отношения. По обоюдной договоренности они не закрывают двери своих квартир, они имеют различные заболевания и заходят периодически проверять самочувствие друг друга. В указанный день, войдя в квартиру подруги, подсудимая увидела ее спящей в комнате на диване. В этот момент женщина и решила похитить деньги и потратить их на личные нужды.

Воспользовавшись тем, что женщина спит, нарушительница взяла из кошелька своей приятельницы не менее 14 000 рублей, банковскую карту и мобильный телефон.

В этот же день она сняла в банкомате с банковской карты деньги, а также оплатила картой приобретенные продукты питания и медикаменты на общую сумму более 9 000 рублей. После этого женщина сломала и выбросила банковскую карту.

В суде она признала свою вину в совершении двух преступлений по статье 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба и кража, совершенная с банковского счета. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.