Происшествия

Великолучанка обокрала пенсионерок под видом страхового агента

Великолучанка обокрала пенсионерок под видом страхового агента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

71-летнюю великолучанку будут судить за мошенничество и присвоение чужого имущества.

Следствие показало, что в октябре 2020 года обвиняемая под видом страхового агента ввела двух пенсионерок в заблуждение. Она предложила женщинам застраховать их имущество. Потерпевшие передали ей деньги, по 5000 рублей каждая. Таким образом нарушительница похитила путем обмана у пенсионерок их сбережения.

Также женщина присвоила чужие деньги, вверенные обвиняемой страховым акционерным обществом, находящемся на территории Великих Лук, в котором женщина проходила испытательный срок для устройства на работу. В октябре 2020 года обвиняемая получила два страховых полиса для страхования имущества собственников и передачи отчета и денег в страховое общество. Выполнив условия по страхованию имущества двух пенсионерок, обвиняемая получила от них деньги, которые должна была внести в кассу страхового общества, однако вверенные ей денежные средства присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий обвиняемая причинила страховому обществу материальный ущерб.

Уголовное дело по части 1 статьи 159 и части 1 статьи 160 УК РФ направили в мировой суд города Великие Луки для рассмотрения по существу.