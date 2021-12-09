Происшествия

Фура загорелась в Псковской области, пострадал водитель

Человек пострадал в результате возгорания большегрузного автомобиля в Стругокрасненском районе 10 декабря. Об этом сообщает газета «Струги» со ссылкой на дознавателя ОНД и ПР по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Екатерину Синицину.

Фура из республики Беларусь загорелась вечером в деревне Феофилова Пустынь. Предположительная причина - нарушение правил эксплуатации горелки водителем.

Пострадавшего человека, водителя транспортного средства, госпитализировали в Псковскую областную больницу.

На месте работали сотрудники ДПС, пожарные и «скорая помощь».