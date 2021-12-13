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Апелляционные жалобы адвоката супругов Милушкиных поступили в псковский суд

Псковский областной суд принял апелляционные жалобы адвоката осужденных супругов Милушкиных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Апелляционные жалобы со стороны защиты, а также апелляционное представление прокурора поступили на приговор Псковского районного суда от 12 августа.

Напомним, Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков.

Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

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Предварительное следствие показало, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, Артем Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.