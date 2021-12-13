Происшествия

Личность умершего на улице псковича установили благодаря горожанам

Личность умершего на улице псковича установили благодаря неравнодушным горожанам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции 6 декабря обнаружили труп неизвестного мужчины без видимых признаков насильственной смерти у дома № 54 по Крестовскому шоссе в областном центре. После размещения этой информации в СМИ и социальных сетях полицейские за прошедшие выходные получили много сообщений не только от псковичей, но и от людей, проживающих за пределами региона, отметили в УМВД.

В результате, сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины. Им оказался житель Пскова 1964 года рождения. Все обстоятельства произошедшего и причина его смерти в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, она не носит криминального характера.

«Полиция выражает благодарность всем, кто оказывал активное содействие стражам порядка в установлении личности горожанина», - добавили в пресс-службе УМВД.