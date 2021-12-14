Происшествия

Дновича лишили свободы за незаконный оборот наркотиков

29-летнего жителя города Дно приговорили к лишению свободы за незаконный оборот наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

27 июня злоумышленник находился в Дно и договорился со своим знакомым о приобретении через Сеть наркотического средства. Затем днович получил от него сообщение на телефон, содержащее фото и описание месторасположения закладки. После этого злоумышленник доехал до деревни Лухново Псковского района, где располагалась закладка. 28 июня около 4:00 виновного задержали, когда он нашел закладку с наркотическим веществом массой 48,3 грамма.

Дновичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил дновичу наказание виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.