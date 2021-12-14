Происшествия

Себежские полицейские вернули пенсионеру украденный телефон

Себежские полицейские вернули пенсионеру украденный телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в ноябре 86-летний мужчина потерял мобильный телефон на одной из центральных улиц Себежа. Позднее выяснилось, что с телефона неизвестный снял деньги. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники местного отдела полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в краже.

Им оказался житель Себежа 1992 года рождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В настоящее время продолжается расследование этого уголовного дела. В декабре его направят для рассмотрения в Себежский районный суд. Телефон полицейские вернули владельцу.