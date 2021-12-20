Происшествия

Контрабанду сигарет пресекли пограничники в Невельском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию России двух партий табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Невельском районе пограничники выявили и задержали два автомобиля «УАЗ» и «Вольво». В салонах транспортных средств находилось в общей сложности более 30 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз водители предъявить не смогли ввиду их отсутствия. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составила свыше 1,5 млн рублей.

Установлено, что один из водителей, являющийся гражданином одной из бывших советских республик, не имел документов на право пересечения государственной границы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.